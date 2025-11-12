Путин положительно оценил переговоры с Токаевым

Ключевым документом станет декларация о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве и союзничестве между Россией и Казахстаном. Подписание запланировано по итогам переговоров в Кремле.

В ходе переговоров Москву Касым-Жомарт Токаев пригласил Владимира Путина с государственным визитом в Казахстан в следующем году. Президент РФ с готовностью принял предложение, заявив, что приедет с удовольствием. Сам казахстанский лидер оценивает свой текущий визит в Москву как знаковый для двусторонних отношений. Он подчеркнул, что поездка особенно важна для вывода союзнических отношений между странами на новый уровень.