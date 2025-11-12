Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 ноября, 13:31

Путин положительно оценил переговоры с Токаевым

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин назвал прошедшие переговоры с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым содержательными. Об российский лидер заявил в ходе совместной с гостем пресс-конференции.

Ключевым документом станет декларация о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве и союзничестве между Россией и Казахстаном. Подписание запланировано по итогам переговоров в Кремле.

Путин анонсировал своё участие в саммите ОДКБ в Бишкеке
Путин анонсировал своё участие в саммите ОДКБ в Бишкеке

В ходе переговоров Москву Касым-Жомарт Токаев пригласил Владимира Путина с государственным визитом в Казахстан в следующем году. Президент РФ с готовностью принял предложение, заявив, что приедет с удовольствием. Сам казахстанский лидер оценивает свой текущий визит в Москву как знаковый для двусторонних отношений. Он подчеркнул, что поездка особенно важна для вывода союзнических отношений между странами на новый уровень.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Путин
  • Казахстан
  • Касым Жомарт Токаев
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar