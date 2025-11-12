Путин положительно оценил переговоры с Токаевым
Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Президент России Владимир Путин назвал прошедшие переговоры с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым содержательными. Об российский лидер заявил в ходе совместной с гостем пресс-конференции.
Ключевым документом станет декларация о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве и союзничестве между Россией и Казахстаном. Подписание запланировано по итогам переговоров в Кремле.
В ходе переговоров Москву Касым-Жомарт Токаев пригласил Владимира Путина с государственным визитом в Казахстан в следующем году. Президент РФ с готовностью принял предложение, заявив, что приедет с удовольствием. Сам казахстанский лидер оценивает свой текущий визит в Москву как знаковый для двусторонних отношений. Он подчеркнул, что поездка особенно важна для вывода союзнических отношений между странами на новый уровень.
