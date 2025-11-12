Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
12 ноября, 12:06

Путин анонсировал своё участие в саммите ОДКБ в Бишкеке

Президент России Владимир Путин планирует посетить саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который пройдет в Бишкеке. О своих намерениях он сообщил в ходе переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Москве.

«Мы регулярно общаемся с вами, но вот ещё предстоит встретиться и на форуме ОДКБ в Бишкеке», — заявил российский лидер.

Помимо саммита ОДКБ, у глав государств запланированы и другие встречи. До конца года они увидятся на традиционном предновогоднем саммите СНГ и ЕАЭС в Санкт-Петербурге.

ОДКБ — это военно-политический союз, в который входят Россия, Казахстан, Беларусь, Армения, Кыргызстан и Таджикистан. Саммиты организации проходят на регулярной основе. Ближайшие состоится в Бишкеке 27 ноября.

Ранее Путин на встрече с Токаевым принял приглашение коллеги посетить Казахстан в 2026 году. А лидер республики назвал свою текущую поездку в Россию особенно важной для вывода союзнических отношений на новый уровень.

Никита Никонов
  • Новости
  • Путин
  • Касым Жомарт Токаев
  • Киргизия
  • одкб
  • Мировая политика
  • Политика
