Путин анонсировал своё участие в саммите ОДКБ в Бишкеке
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин планирует посетить саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который пройдет в Бишкеке. О своих намерениях он сообщил в ходе переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Москве.
«Мы регулярно общаемся с вами, но вот ещё предстоит встретиться и на форуме ОДКБ в Бишкеке», — заявил российский лидер.
Помимо саммита ОДКБ, у глав государств запланированы и другие встречи. До конца года они увидятся на традиционном предновогоднем саммите СНГ и ЕАЭС в Санкт-Петербурге.
ОДКБ — это военно-политический союз, в который входят Россия, Казахстан, Беларусь, Армения, Кыргызстан и Таджикистан. Саммиты организации проходят на регулярной основе. Ближайшие состоится в Бишкеке 27 ноября.
Ранее Путин на встрече с Токаевым принял приглашение коллеги посетить Казахстан в 2026 году. А лидер республики назвал свою текущую поездку в Россию особенно важной для вывода союзнических отношений на новый уровень.
