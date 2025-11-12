«Росконгресс» назвал дату визита Путина в Индию

Президент России Владимир Путин посетит Индию 5 декабря. Об этом сообщается на сайте «Росконгресса».

«5 декабря 2025 года в Нью-Дели, Индия, состоится Российско-индийский форум. Мероприятие будет приурочено к государственному визиту президента Российской Федерации Владимира Путина в Индию, запланированному на 5 декабря 2025 года», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщал посол России Денис Алипов, стороны готовят «солидный пакет договоренностей», где основной упор сделают на экономике и торговле. В Кремле пообещали позже объявить о всех запланированных к подписанию документах. Среди возможных соглашений — договор о защите прав индийских работников в России, который обсуждался на встрече министров труда в Дохе.

Ранее в Кремле рассказали, что подготовка визита Путина в Индию активизировалась. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, российская сторона рассчитывает, что предстоящие переговоры в Нью-Дели будут содержательными. Владимир Путин неоднократно посещал Индию с визитами. В предыдущий раз в 2021 году.