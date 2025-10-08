Стармер подпортил торговую миссию к Моди глупой шуткой о письме Путину

Премьер Индии Нарендра Моди направил президенту РФ Владимиру Путину тёплые поздравления по случаю его дня рождения за несколько часов до прибытия в страну главы британского правительства Кира Стармера. Это письмо стало не очень удачным вступлением для визита, изначально задуманного как торговая миссия, что поставило политика из Великобритании в неловкое положение. Об этом пишет BloombergBloomberg.

На пресс‑конференции Стармер уклончиво отреагировал на вопрос о телефонном общении Моди с российским лидером, попытка отшутиться выглядела неубедительно. Инцидент сразу дал повод для дипломатических комментариев и медийного шума.

«Для справки: я не отправлял Путину поздравления с днём рождения», — сказал премьер-министр Великобритании.

Напомним, что 7 октября Владимир Путин отметил день рождения. Life.ru рассказывал, что российского президента поздравили более 40 мировых лидеров. Среди них был и Нарендра Моди, обсудивший заодно с главой РФ подготовку к его визиту. По словам президента России, он очень ждёт встречи со своим индийским другом.