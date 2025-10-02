Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 октября, 18:45

«Жду встречи с моим другом»: Путин рассказал, когда поедет в Индию к Моди

Путин сообщил, что его поездка в Индию состоится в начале декабря

Нарендра Моди и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Нарендра Моди и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин подтвердил свой предстоящий визит в Индию, запланированный на начало декабря. Об этом он сообщил в ходе выступления на XXII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» — «Полицентричный мир: инструкция по применению».

«Я, честно говоря, <…> жду этой поездки в начале декабря, жду встречи с моим другом и с нашим надёжным партнёром, с премьер-министром [Индии Нарендрой] Моди», сказал российский лидер.

Путин сравнил Макрона с Наполеоном
Путин сравнил Макрона с Наполеоном

Ранее Владимир Путин заявил, что мир вступил в эпоху неопределённого поиска нового формата международных отношений. По его мнению, человечество движется к новому способу взаимодействия фактически на ощупь, и никто не знает, сколько это продлится.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Путин
  • Путин на «Валдае»
  • Индия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar