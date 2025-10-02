«Жду встречи с моим другом»: Путин рассказал, когда поедет в Индию к Моди

Президент России Владимир Путин подтвердил свой предстоящий визит в Индию, запланированный на начало декабря. Об этом он сообщил в ходе выступления на XXII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» — «Полицентричный мир: инструкция по применению».

«Я, честно говоря, <…> жду этой поездки в начале декабря, жду встречи с моим другом и с нашим надёжным партнёром, с премьер-министром [Индии Нарендрой] Моди», — сказал российский лидер.

Ранее Владимир Путин заявил, что мир вступил в эпоху неопределённого поиска нового формата международных отношений. По его мнению, человечество движется к новому способу взаимодействия фактически на ощупь, и никто не знает, сколько это продлится.