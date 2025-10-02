Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 октября, 16:26

Мир движется «на ощупь» к новой системе международных отношений, заявил Путин

Путин: Мир вступил в эпоху долгого поиска новой системы международных отношений

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин охарактеризовал текущий геополитический период как эпоху неопределённого поиска новых международных отношений. Об этом он заявил в ходе выступления на XXII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» — «Полицентричный мир: инструкция по применению».

«Мы вступили в длительный периода поиска, во многом движения «на ощупь». Когда окончательно сформируется новая устойчивая система и её каркас — неизвестно», сказал глава государства.

«Пора успокоиться»: Путин призвал Запад отказаться от планов заставить Россию страдать
«Пора успокоиться»: Путин призвал Запад отказаться от планов заставить Россию страдать

Также Владимир Путин прокомментировал призывы реформировать ООН. Он признал что во Всемирной организации есть серьёзные проблемы, однако напомнил, что иметь такую площадку для диалога и взаимодействия намного лучше, чем не иметь.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Путин
  • Путин на «Валдае»
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar