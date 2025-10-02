Мир движется «на ощупь» к новой системе международных отношений, заявил Путин

Президент России Владимир Путин охарактеризовал текущий геополитический период как эпоху неопределённого поиска новых международных отношений. Об этом он заявил в ходе выступления на XXII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» — «Полицентричный мир: инструкция по применению».

«Мы вступили в длительный периода поиска, во многом движения «на ощупь». Когда окончательно сформируется новая устойчивая система и её каркас — неизвестно», — сказал глава государства.

Также Владимир Путин прокомментировал призывы реформировать ООН. Он признал что во Всемирной организации есть серьёзные проблемы, однако напомнил, что иметь такую площадку для диалога и взаимодействия намного лучше, чем не иметь.