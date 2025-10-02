Путин: Проблем в ООН много, но лучше ничего пока нет

Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе дальнейшего реформирования Организации Объединенных Наций крайне важно не утратить её первоначальный смысл. Об этом российский лидер высказался на XXII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», тема которого «Полицентричный мир: инструкция по применению».

«Часто можно слышать, что система ООН парализована, изжила себя. Да, проблемы в ООН есть, но лучше, чем ООН, пока нет. Проблема не в ООН, а том, как мы сами, те самые объединённые, а сейчас — разъединённые — нации используем эти возможности», — сказал президент.

Также Владимир Путин выразил надежду, что на Западе со временем поймут бесперспективность попыток нанести России стратегическое поражение. Российский лидер указал на то, что глобальное равновесие не может быть достигнуто без РФ, а любые попытки одержать над ней стратегическую победу заведомо обречены на неудачу.