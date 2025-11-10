В Кремле рассказали о ходе подготовки визита Путина в Индию

Кремль активизировал подготовку декабрьского визита главы государства Владимира Путина в Индию. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, российская сторона рассчитывает, что предстоящие переговоры в Нью-Дели будут «содержательными».

Эта поездка, как уточнял ранее помощник президента Юрий Ушаков в конце августа, призвана обеспечить участие российского лидера в ежегодном саммите. Индийские источники указывали на возможные даты проведения встречи глав государств — 5 и 6 декабря. Песков, отвечая на вопросы журналистов о статусе подготовки, подтвердил, что работа по организации визита, запланированного на конец года, идет полным ходом, и пожелал, чтобы он оправдал ожидания.

Ранее уже сообщалось о тщательной подготовке планируемого визита Владимира Путина в Индию. Она включает в себя всестороннее планирование встреч, участие в ежегодных саммитах с индийской стороной, организацию переговоров и согласование программ с целью обеспечения максимальной эффективности визита для обеих стран. Премьер Индии Моди заявил, что с нетерпением ждёт встречи с Путиным в этом году.