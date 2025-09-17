Владимир Путин
17 сентября, 14:50

Моди заявил, что с нетерпением ждёт встречи с Путиным в этом году

Премьер Индии Моди подтвердил, что ожидает Путина с визитом в конце года

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В декабре 2025 года возможен визит президента России Владимира Путина в Индию. Вопрос о его приезде обсуждался в ходе телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Канцелярия Моди сообщила в пресс-релизе, что премьер-министр с нетерпением ожидает возможности встретиться с российским лидером в конце года.

«Лидеры двух стран обсудили различные вопросы двусторонней повестки дня в преддверии 23-го ежегодного индийско-российского саммита. Премьер-министр сообщил, что он с нетерпением ожидает встречи с президентом Путиным в Индии позднее в этом году», — говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось о тщательной подготовке планируемого визита Владимира Путина в Индию. Она включает в себя всестороннее планирование встреч, участие в ежегодных саммитах с индийской стороной, организацию переговоров и согласование программ с целью обеспечения максимальной эффективности визита для обеих стран.

Наталья Афонина
