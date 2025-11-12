Токаев: Успехи России связаны с деятельностью Путина, его дальновидной политикой и авторитетом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время государственного визита в Москву заявил, что все успехи современной России связаны с деятельностью российского лидера Владимира Путина. По словам главы республики, он вносит огромный личный вклад в укрепление государственности и международного авторитета страны.

«Все успехи современной России связаны с вами, уважаемый Владимир Владимирович, деятельностью, дальновидной политикой и, конечно же, авторитетным лидерством», — сказал Токаев на государственном обеде в Кремле.

Он подчеркнул, что Казахстан считает Россию «Богом данным соседом», и поднял тост за процветание народов двух стран и президента России.

Визит Токаева в Москву проходит 11–12 ноября. Сегодня глава Казахстана выступил перед Советом Федерации, после чего в Кремле прошли переговоры на высшем уровне. Итогом встречи стало подписание ряда документов.

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев скрепили подписями Декларацию о стратегическом партнёрстве между Российской Федерацией и Республикой Казахстан. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил исключительную важность этого документа для Москвы. Стоит отметить, что Россия активно развивает стратегическое партнёрство с целым рядом стран, среди которых Китай, Иран, Венесуэла, КНДР и Индонезия. Как подчеркнули в Кремле, данная декларация имеет для российской стороны колоссальное значение, а её подписание на самом высоком уровне свидетельствует об особом статусе документа.