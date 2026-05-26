Ушаков: Армения может сама покинуть ЕАЭС, но исключить её нельзя

Принципы Евразийского экономического союза не предусматривают механизма принудительного исключения страны из объединения, однако участник имеет право самостоятельно прекратить сотрудничество. Об этом журналистам заявил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

«Согласно принципиальным установкам сотрудничества в рамках ЕАЭС, просто так каким-то решением исключить ту или иную страну из сотрудничества в рамках этого союза просто невозможно», — сказал он.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не приедет в Астану на мероприятия Евразийского экономического союза — причина связана с предстоящими выборами в республике, поэтому на Евразийском экономическом форуме Армению будет представлять вице-премьер.