«Выбирать поезд по пути»: Шойгу дал совет Армении

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Армения в последнее время перестала даже придумывать новые предлоги для отказа от участия в мероприятиях ОДКБ. А после «крепких рукопожатий» Еревана со странами Запада России стала понятна истинная причина появления европейских наблюдателей на армянских границах.

«В последнее время даже не утруждают себя тем, чтобы менять предлоги, почему они не участвуют, он всё время один — это отсутствие реакции сил ОДКБ, когда были события вокруг Карабаха, связанные с конфликтами между Арменией и Азербайджаном», — сказал Шойгу журналистам по итогам заседания Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

По его словам, ОДКБ является оборонительной и реагирует только при нападении на страну и наличии официального запроса о помощи. Секретарь СБ РФ подчеркнул, что, во-первых, никто на территорию Армении не нападал, а во-вторых, от Еревана не поступало никакого обращения за содействием. Шойгу напомнил, что ОДКБ предлагала направить своих наблюдателей на границу, но армянская сторона отказалась, зато «вдруг появилась нужда в наблюдателях Евросоюза».

«Правда, сегодня, после всех событий, которые мы наблюдали за океаном, крепких рукопожатий, подписаний разного рода документов, мы знаем, для чего там европейские наблюдатели», — заметил секретарь Совбеза РФ.

В ответ на вопрос о членстве Армении в ОДКБ и планах на евроинтеграцию Шойгу дал Еревану совет строчкой из стихотворения Игоря Губермана «выбирать поезд, который по пути стране и народу».

Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на заседании комитета секретарей совбезов ОДКБ заявил, что в Москве с сожалением видят попытки Армении искать покровительство у того, кто сам представляет для неё угрозу, назвав это выбором Еревана и его личной ответственностью — при том, что многие проблемы решались бы эффективнее сообща. В российской столице не раз подчёркивали, что по-прежнему считают Армению дружественной страной и рассчитывают на сотрудничество в рамках ЕАЭС, хотя Ереван параллельно сближается с Европой, намерен вступить в ЕС и пока тянет с решением — выходить из Евразийского союза или оставаться в нём.