Шойгу: Попытки Армении найти защиту у источника угрозы вызывают сожаление

«Проблем много, и решать их гораздо эффективнее сообща. Жаль, что наши армянские партнеры по организации этого не понимают и ищут защиту у непосредственного источника угрозы», — сказал он на заседании Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В Москве в последние дни несколько раз подчёркивали, что продолжают считать Армению дружественной страной и рассчитывают на сохранение сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза. При этом Ереван параллельно развивает отношения с Европой и намерен вступить в ЕС, оттягивая решение о выходе или сохранении в ЕАЭС. Этот курс регулярно становится поводом для жёстких дискуссий. Так, ранее ампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посоветовал Пашиняну уже сейчас начинать переговоры о прямых поставках американского сжиженного газа, поскольку выгоды от ЕАЭС для Еревана исчезнут при переориентации на Запад.