Ядерный аргумент: Шойгу заявил о сигнале Западу после испытаний «Сармата»
Испытания ракеты «Сармат» и недавние учения ядерных сил должны заставить западных стратегов осторожнее оценивать последствия политики в отношении России и её союзников. Об этом секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил на заседании Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.
По словам Шойгу, успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты стали важным сигналом для стран Запада. Он считает, что такие действия должны охладить воинственную риторику и напомнить о рисках дальнейшей эскалации.
Секретарь Совбеза также связал этот сигнал с прошедшими на прошлой неделе учениями по применению ядерных сил, подчеркнув, что Москва демонстрирует готовность защищать собственную безопасность и интересы союзников.
Ранее Владимир Путин называл «Сармат» самым мощным ракетным комплексом в мире. По его словам, дальность полёта ракеты может превышать 35 тысяч километров. Ожидается, что к концу 2026 года на боевое дежурство заступит полк, полностью оснащённый комплексами «Сармат». Китай порадовался за Россию. А Путин назвал испытание «Сармата» большим событием и успехом.
