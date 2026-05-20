20 мая, 16:06

Китай порадовался за Россию из-за успешных испытаний «Сармата»

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил, что китайские коллеги позитивно восприняли успешные испытания российского ракетного комплекса «Сармат». По его словам, во время общения стороны обсуждали достижения России, и представители КНР дали понять, что рады успехам Москвы.

«Китайские коллеги, не называя вещи своими именами, всё-таки дали понять, что они за нас рады», — сказал он в эфире Первого канала.

Ранее Путин назвал «Сармат» самым мощным ракетным комплексом в мире. Дальность действия ракеты, по его словам, может составлять более 35 тысяч километров. К концу 2026 года на боевое дежурство заступит полк, полностью укомплектованный ракетными комплексами «Сармат».

Александра Мышляева
