Китай порадовался за Россию из-за успешных испытаний «Сармата»

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил, что китайские коллеги позитивно восприняли успешные испытания российского ракетного комплекса «Сармат». По его словам, во время общения стороны обсуждали достижения России, и представители КНР дали понять, что рады успехам Москвы.

«Китайские коллеги, не называя вещи своими именами, всё-таки дали понять, что они за нас рады», — сказал он в эфире Первого канала.

Ранее Путин назвал «Сармат» самым мощным ракетным комплексом в мире. Дальность действия ракеты, по его словам, может составлять более 35 тысяч километров. К концу 2026 года на боевое дежурство заступит полк, полностью укомплектованный ракетными комплексами «Сармат».