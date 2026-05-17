«Неотменяемый приговор»: Аналитик объяснил, почему у США нет средств против перехвата «Сармата»

Российская межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 «Сармат» способна стать неотменяемым приговором для противника, поскольку у Соединённых Штатов отсутствуют средства противоракетной обороны, которые могли бы её перехватить. Об этом пишет обозреватель Аналитического центра ТАСС Александр Цыганов.

Тяжёлая ракета шахтного базирования весит более 208 тонн и может нести до 15 боевых блоков. Главная её особенность — оснащение гиперзвуковым планирующим блоком «Авангард», который маневрирует на скорости около 27 Махов и остаётся неуязвим для любых существующих систем перехвата.

Дальность полёта «Сармата» достигает 35 тысяч километров, что позволяет наносить удары по территории США с любого направления. Как отмечает эксперт, одной такой ракеты достаточно, чтобы уничтожить половину городов на западном побережье Америки. На этом фоне американская МБР Minuteman III, разработанная ещё в 1960-х, выглядит как «реактивная зубочистка», а многодесятилетние усилия Вашингтона по созданию глобальной ПРО окончательно обнулены.

Напомним, 12 мая Россия успешно произвела запуск «Сармата» — стратегического комплекса пятого поколения с тяжёлой межконтинентальной ракетой шахтного базирования. В Кремле отмечали, что президент Владимир Путин высоко оценил это достижение.