«Размер имеет значение»: В МИД выделили важные характеристики «Сармата»

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков поделился впечатлениями от технических характеристик новейшего стратегического ракетного комплекса «Сармат». Выступая перед журналистами, дипломат сделал акцент на уникальных параметрах агрегата.

«На меня лично произвело большое впечатление отстреливание газогенератора, который по диаметру не имеет сопоставимых систем нигде», — признался Рябков.

Он подчеркнул, что речь идёт как раз о том исключительном случае, когда «размер имеет значение». Дипломат не уточнил, где именно ему довелось наблюдать испытания, но дал понять: увиденное поражает воображение.

Напомним, «Сармат» (по классификации НАТО — «Сатана-2») способен нести ядерный заряд и поражать цели на межконтинентальных расстояниях через оба полюса планеты. По сути, это ответ на американскую систему ПРО. А слова замминистра — лишь подтверждение того, что у России есть «козыри», на которые стоит обратить внимание «партнёрам» за океаном. Мощь отечественного ВПК продолжает наращиваться.