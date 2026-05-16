16 мая, 08:17

Рябков объяснил, почему Россия заранее уведомила о запуске ракеты «Сармат»

Обложка © СhatGPT / Life.ru

Россия заранее уведомила другие страны о запуске ракеты «Сармат», чтобы не допустить расшатывания стратегической стабильности. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, подобная практика применяется в случаях, связанных с появлением в арсенале систем стратегической дальности. Это позволяет избежать роста напряжённости между странами. Рябков отметил, что подобные обмены информацией не являются исключением и использовались ранее в аналогичных ситуациях.

Он подчеркнул, что Россия действует исходя из необходимости поддержания стратегической стабильности и предотвращения её расшатывания. Подробности о формате и адресатах уведомлений дипломат раскрывать не стал.

Ранее сообщалось, что Россия направила уведомления США и другим странам о проведении испытаний межконтинентальной ракеты «Сармат». При этом Москва пока не получала официальной реакции США на проведённые испытания «Сармата».

Милена Скрипальщикова
