Рябков объяснил, почему Россия заранее уведомила о запуске ракеты «Сармат»

Россия заранее уведомила другие страны о запуске ракеты «Сармат», чтобы не допустить расшатывания стратегической стабильности. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, подобная практика применяется в случаях, связанных с появлением в арсенале систем стратегической дальности. Это позволяет избежать роста напряжённости между странами. Рябков отметил, что подобные обмены информацией не являются исключением и использовались ранее в аналогичных ситуациях.

Он подчеркнул, что Россия действует исходя из необходимости поддержания стратегической стабильности и предотвращения её расшатывания. Подробности о формате и адресатах уведомлений дипломат раскрывать не стал.