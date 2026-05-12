Москва уведомила США и другие станы об испытаниях «Сармата», заявил Песков
Обложка © Минобороны РФ
Россия направила необходимые уведомления США и другим странам об испытаниях межконтинентальной ракеты «Сармат». Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Разумеется», — ответил представитель Кремля на вопрос, уведомила ли Москва Вашингтон и другие государства о пуске ракеты.
Ранее сегодня стало известно, что Россия провела успешный пуск ядерной ракеты «Сармат». Об этом Путину доложил командующий РВСН. В конце текущего года «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство. Как отметил президент, дальность применения комплекса может быть свыше 35 тыс. км. Также он заявил о возможности оснащения «Орешника» ядерными боеголовками.
