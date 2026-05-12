Военкор Коц назвал «Сармат» сыном «Сатаны» после успешных испытаний

Военкор Александр Коц прокомментировал успешный испытательный пуск тяжёлой межконтинентальной ракеты РС-28 «Сармат». Он назвал новый комплекс «сыном Сатаны», сравнив его с советской «Воеводой».

«Сатана» — это западное название советской тяжёлой межконтинентальной баллистической ракеты Р-36М. В российской классификации один из её вариантов известен как ракетный комплекс «Воевода».

«Каждая МБР несёт по 10 боевых блоков мощностью порядка 750 килотонн каждая. Это больше, чем у легендарной «Сатаны»-«Воеводы». <...> Новейшие ракетные комплексы обеспечивают гарантированное преодоление существующих и перспективных систем ПРО. Так что бахнуть мы можем – и еще как. Но – потом», — написал Коц в своём телеграм-канале.

О проведении испытаний президенту России Владимиру Путину доложил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев. По планам Минобороны, первый полк, полностью перевооружённый на «Сарматы», должен заступить на боевое дежурство к концу года.

Коц отметил, что ракета способна доставлять полезную нагрузку на дальность свыше 35 тыс. км благодаря суборбитальной траектории. По его данным, каждая МБР несёт по 10 боевых блоков мощностью около 750 килотонн.

Военкор также напомнил о развитии других элементов ядерного сдерживания России. Среди них — модернизация «Кинжала», строительство комплексов «Орешник», а также завершающая стадия работ над «Буревестником» и подводным аппаратом «Посейдон».

Ранее сегодня стало известно, что Россия провела успешный пуск ядерной ракеты «Сармат». Об этом Путину доложил командующий РВСН. В конце текущего года «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство. Как отметил президент, дальность применения комплекса может быть свыше 35 тыс. км. Также он заявил о возможности оснащения «Орешника» ядерными боеголовками.