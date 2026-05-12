«Орешник», «Буревестник», «Посейдон»: Путин рассказал о развитии ядерных сил РФ

Россия поэтапно реализует программу развития ядерных сил. Об этом заявил президент Владимир Путин после доклада об испытании МБР «Сармат».

«Мы поэтапно реализуем принятую <…> программу развития ядерных сил», — сказал глава государства.

Глава государства напомнил, что с 2025 года на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс средней дальности наземного базирования «Орешник». По его словам, он также может оснащаться ядерными боеголовками.

Путин добавил, что на завершающей стадии находится работа над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками. Речь идёт о беспилотном подводном аппарате «Посейдон» и крылатой ракете глобальной дальности «Буревестник». Президент назвал оба комплекса уникальными.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что дальность применения ракетного комплекса «Сармат» может превышать 35 тысяч километров. По словам главы государства, ракета способна двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что позволяет улучшить точность в два раза и преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны.