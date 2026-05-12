Разрывая небо: Появилось видео запуска тяжёлой межконтинентальной ракеты «Сармат»

Межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 «Сармат» относится к пятому поколению стратегического вооружения. От предшественников её отличают глобальная дальность, высокая скорость и способность преодолевать ПРО за счет нанесения ударов по суборбитальной траектории, в том числе через Южный полюс. Оснащенная разделяющейся головной частью с 10–15 боеблоками, она остается одной из самых разрушительных ракет в мире.