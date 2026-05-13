Кремль пока не слышал официальной реакции США на пуск «Сармата»

Москва пока не получала какую-либо официальную реакцию США в ответ на испытания ракеты «Сармат», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Медведев «поздравил» Запад с испытанием «Сармата»: Теперь вы стали нам ближе

Медведев «поздравил» Запад с испытанием «Сармата»: Теперь вы стали нам ближе

Напомним, 12 мая Россия успешно провела пуск ракеты «Сармат» — это российский стратегический комплекс пятого поколения с тяжёлой межконтинентальной ракетой шахтного базирования. При этом Москва уведомила США и другие страны об испытаниях. Дальность применения «Сармата», который разработан для замены «Воеводы», может превышать 35 тысяч километров.