Медведев «поздравил» Запад с испытанием «Сармата»: Теперь вы стали нам ближе

Москва уведомила США и другие страны об испытаниях «Сармата», заявил Песков

Напомним, 12 мая Россия провела успешный пуск ракеты «Сармат». В конце текущего года «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство. Как отметил президент РФ Владимир Путин, дальность применения комплекса может быть свыше 35 тыс. км.