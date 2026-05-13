Медведев «поздравил» Запад с испытанием «Сармата»: Теперь вы стали нам ближе
Обложка © Life.ru/ChatGPT
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев «поздравил» западные страны с успешным испытанием российского стратегического ракетного комплекса «Сармат», которое состоялось накануне.
«Поздравляю всех западных «друзей» России с успешным испытанием стратегического ракетного комплекса«Сармат». Теперь вы все стали нам ближе!» — заявил политик.
Напомним, 12 мая Россия провела успешный пуск ракеты «Сармат». В конце текущего года «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство. Как отметил президент РФ Владимир Путин, дальность применения комплекса может быть свыше 35 тыс. км.
