«Сармат» заменит легендарную «Воеводу»: Названо главное преимущество ракеты
Каракаев заявил о превосходстве «Сармата» над «Воеводой» по дальности
Обложка © РИА Новости / Министерство обороны РФ
Российский стратегический ракетный комплекс «Сармат» превосходит советскую «Воеводу» по дальности применения и боевым возможностям. Об этом командующий РВСН Сергей Каракаев доложил президенту Владимиру Путину.
По словам Каракаева, «Сармат» создаётся как замена комплексу «Воевода». Речь идёт о ракетном комплексе стратегического назначения стационарного шахтного базирования с межконтинентальной баллистической ракетой. Командующий РВСН отметил, что новый комплекс превосходит предшественника сразу по нескольким параметрам. Среди них — дальность полёта, забрасываемый вес и готовность к пуску.
Также Каракаев указал на применяемый комплекс средств противодействия. По его словам, он позволяет гарантированно преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны.
Военно-космические силы России сегодня провели испытания тяжёлой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Глава государства сообщил, что «Сармат» планируют поставить на боевое дежурство в конце года. По его словам, дальность применения ракеты может превышать 35 тысяч километров.
РС-28 «Сармат» — российский стратегический ракетный комплекс пятого поколения шахтного базирования. Он создавался как замена советскому комплексу «Воевода». Ракета способна поражать цели на межконтинентальной дальности и нести несколько ядерных боевых блоков, включая гиперзвуковые элементы. Одной из ключевых особенностей «Сармата» называют способность преодолевать системы противоракетной обороны.
