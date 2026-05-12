«Сармат» заменит легендарную «Воеводу»: Названо главное преимущество ракеты

Российский стратегический ракетный комплекс «Сармат» превосходит советскую «Воеводу» по дальности применения и боевым возможностям. Об этом командующий РВСН Сергей Каракаев доложил президенту Владимиру Путину.

По словам Каракаева, «Сармат» создаётся как замена комплексу «Воевода». Речь идёт о ракетном комплексе стратегического назначения стационарного шахтного базирования с межконтинентальной баллистической ракетой. Командующий РВСН отметил, что новый комплекс превосходит предшественника сразу по нескольким параметрам. Среди них — дальность полёта, забрасываемый вес и готовность к пуску.

Также Каракаев указал на применяемый комплекс средств противодействия. По его словам, он позволяет гарантированно преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны.

