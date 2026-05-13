Песков раскрыл реакцию Путина на пуск «Сармата»

Пуск ракеты «Сармат» стал важным событием для безопасности России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что Владимир Путин высоко оценил испытания.

«Сам президент, глава государства дал очень высокую оценку этому большому достижению, этому пуску», — подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, Путин считает произошедшее значимым событием для всей страны. Песков отметил, что речь идёт не только о технологическом достижении, но и об укреплении безопасности государства. В Кремле считают, что значение этого события сохранится на многие годы вперёд.

Также Песков заявил, что Россия заранее уведомляет о подобных испытаниях. По его словам, при проведении таких пусков действует специальная система оповещения в соответствии с международной практикой.

Напомним, Россия 12 мая успешно запустила ракету «Сармат». Это стратегический комплекс пятого поколения с тяжёлой межконтинентальной ракетой шахтного базирования. Москва заранее уведомила США и другие страны об испытаниях. Дальность действия «Сармата», созданного на смену «Воеводе», может превышать 35 тысяч километров.