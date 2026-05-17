Путин назвал испытание «Сармата» большим событием и успехом для России

Президент России Владимир Путин назвал испытание тяжёлой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» большим событием и безусловным успехом для укрепления обороноспособности страны. Об этом сообщает журналист ИС «Вести» Павел Зарубин.

Об успешном испытании доложил главе государства командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев. Ракета РС-28 «Сармат» массой более 208 тонн способна нести до 15 боевых блоков и оснащается гиперзвуковым планирующим блоком «Авангард».

Ранее Путин назвал «Сармат» самым мощным в мире ракетным комплексом. Дальность действия ракеты, по его словам, может составлять более 35 тысяч километров. Полный полк «Сарматов» поставят на боевое дежурство до конца 2026 года.