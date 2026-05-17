Путин назвал испытание «Сармата» большим событием и успехом для России
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин назвал испытание тяжёлой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» большим событием и безусловным успехом для укрепления обороноспособности страны. Об этом сообщает журналист ИС «Вести» Павел Зарубин.
Об успешном испытании доложил главе государства командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев. Ракета РС-28 «Сармат» массой более 208 тонн способна нести до 15 боевых блоков и оснащается гиперзвуковым планирующим блоком «Авангард».
Ранее Путин назвал «Сармат» самым мощным в мире ракетным комплексом. Дальность действия ракеты, по его словам, может составлять более 35 тысяч километров. Полный полк «Сарматов» поставят на боевое дежурство до конца 2026 года.
Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.