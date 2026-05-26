Токаев у трапа самолёта и разговор тет-а-тет: Ушаков раскрыл график Путина по прилёте в Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лично встретит российского лидера Владимира Путина по прилёту в аэропорт Астаны. Об этом журналистам заявил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков. Посадка борта ожидается вечером 27 мая.

«В аэропорту его будет встречать президент Казахстана Токаев... После встречи они поедут в резиденцию президента Казахстана — Кедровый дом, — где пройдёт неофициальный дружеский обед двух лидеров в формате тет-а-тет», — сказал Ушаков. Ожидается, что в ходе обеда лидеры обсудят повестку дня и визита, а также заседания и мероприятия по линии Евразийского экономического союза.