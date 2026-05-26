Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 мая, 14:11

Самолёты окрасят небо над Астаной в цвета российского флага к визиту Путина

Путина в Астане встретят пролётом самолётов с триколором

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Казахстанские самолёты во время официальной встречи Владимира Путина в Астане окрасят небо в цвета российского триколора. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Церемония встречи пройдёт утром 28 мая во Дворце независимости. Президента России будет принимать глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Токаев у трапа самолёта и разговор тет-а-тет: Ушаков раскрыл график Путина по прилёте в Казахстан
Токаев у трапа самолёта и разговор тет-а-тет: Ушаков раскрыл график Путина по прилёте в Казахстан

«28 мая утром церемония официальной встречи президентом Токаевым президента Путина во Дворце независимости», — рассказал Ушаков.

По его словам, сначала лидеры поприветствуют друг друга лично, после чего представят сопровождающие их делегации.

В церемонии также примет участие почётный караул. Отдельным элементом встречи станет пролёт самолётов с российским триколором.

«Естественно там присутствие почетного караула, планируется также пролет самолетов с российским триколором — все эти вещи сопутствуют государственному визиту», — добавил помощник президента.

На границе России и Казахстана образовалась многокилометровая пробка
На границе России и Казахстана образовалась многокилометровая пробка

Ранее Ушаков сообщил, что российская делегация во время поездки Путина в Казахстан будет насчитывать более 30 человек. В неё войдут представители правительства, госкорпораций и крупного бизнеса.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Путин
  • Казахстан
  • Юрий Ушаков
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar