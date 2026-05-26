Самолёты окрасят небо над Астаной в цвета российского флага к визиту Путина

Казахстанские самолёты во время официальной встречи Владимира Путина в Астане окрасят небо в цвета российского триколора. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Церемония встречи пройдёт утром 28 мая во Дворце независимости. Президента России будет принимать глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«28 мая утром церемония официальной встречи президентом Токаевым президента Путина во Дворце независимости», — рассказал Ушаков.

По его словам, сначала лидеры поприветствуют друг друга лично, после чего представят сопровождающие их делегации.

В церемонии также примет участие почётный караул. Отдельным элементом встречи станет пролёт самолётов с российским триколором.

«Естественно там присутствие почетного караула, планируется также пролет самолетов с российским триколором — все эти вещи сопутствуют государственному визиту», — добавил помощник президента.

Ранее Ушаков сообщил, что российская делегация во время поездки Путина в Казахстан будет насчитывать более 30 человек. В неё войдут представители правительства, госкорпораций и крупного бизнеса.