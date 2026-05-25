Путин посетит Казахстан: в центре переговоров — стратегическое партнёрство

Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудят перспективы развития союзнических отношений двух стран в ходе предстоящего государственного визита российского лидера в Астану. Глава государства будет гостем у казахстанского коллеги 27–29 мая.

«27-29 мая по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева Казахстан с государственным визитом посетит президент РФ Владимир Путин. В ходе переговоров главы государств обсудят текущее состояние и перспективы укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства и союзнических отношений между Казахстаном и Россией», — рассказали в пресс-службе президента Казахстана.

