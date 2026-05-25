Регион
25 мая, 07:10

Путин посетит Казахстан: в центре переговоров — стратегическое партнёрство

Путин и Токаев обсудят союзнические отношения на переговорах в Астане

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудят перспективы развития союзнических отношений двух стран в ходе предстоящего государственного визита российского лидера в Астану. Глава государства будет гостем у казахстанского коллеги 27–29 мая.

«27-29 мая по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева Казахстан с государственным визитом посетит президент РФ Владимир Путин. В ходе переговоров главы государств обсудят текущее состояние и перспективы укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства и союзнических отношений между Казахстаном и Россией», — рассказали в пресс-службе президента Казахстана.

В центре обсуждений — текущее состояние взаимодействия и дальнейшее укрепление стратегического партнёрства между Москвой и Астаной.

Токаев предложил помощь Казахстана по иранской ядерной программе
А ранее президент РФ Владимир Путин посетил Китай с двухдневным рабочим визитом. По итогам визита стороны подписали совместную декларацию против политики гегемонии и попыток отдельных стран навязывать миру свою повестку. Переговоры Путина и Си прошли в дружественной атмосфере, а российско-китайское стратегическое партнёрство, как отметили стороны, выходит на новый уровень развития.

Андрей Бражников
