«Достигли консенсуса»: МИД Китая объявил о важном решении Путина и Си Цзиньпина

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров 20 мая достигли важного консенсуса по развитию двусторонних отношений, которые, по оценке сторон, вышли на новый этап. Об этом сообщил официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь.

По его словам, в ходе визита российского лидера в Пекин прошли «глубокие, дружественные и плодотворные переговоры» между главами государств.

Дипломат отметил, что стороны согласовали новые подходы к развитию российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнёрства в новую эпоху. Он подчеркнул, что под руководством лидеров отношения между Россией и Китаем переходят на качественно новый уровень.

Напомним, что Владимир Путин побывал в Китае с двухдневным рабочим визитом. В ходе поездки Россия и КНР подписали совместную декларацию, направленную против гегемонии и стремлений отдельных государств единолично определять мировую повестку.