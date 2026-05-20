Россия и Китай выступили против «закона джунглей» в мире

Россия и Китай выступили против гегемонии и попыток отдельных государств единолично управлять мировыми делами. Об этом говорится в совместной декларации о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.

Документ подписали Владимир Путин и Си Цзиньпин в Пекине. В нём Москва и Пекин заявили, что прежние попытки навязать миру интересы отдельных стран «в духе эпохи колониализма» потерпели крах.

«Попытки ряда государств единолично управлять мировыми делами, навязать свои интересы всему миру и ограничить возможности суверенного развития других стран в духе эпохи колониализма потерпели крах», — говорится в декларации.

При этом Россия и Китай отметили, что международная система сейчас проходит глубокую трансформацию и движется к долгосрочной полицентричности. Но вместе с этим, как сказано в документе, ситуация в мире становится сложнее.

В декларации отдельно говорится об опасности фрагментации международного сообщества и возвращения к «закону джунглей». Москва и Пекин также подчеркнули, что безопасность одного государства не должна обеспечиваться за счёт безопасности другого.

«Все суверенные государства имеют равное право быть в безопасности», — говорится в документе.

Ещё один блок декларации посвящён критике гегемонии и политики принуждения. Россия и Китай заявили, что в мире не существует универсального пути развития, а также стран и народов «первого сорта».

В документе подчёркивается, что государства имеют право самостоятельно выбирать партнёров и модели международного взаимодействия. Гегемония, как заявили Москва и Пекин, «недопустима и должна быть запрещена».

Сейчас в Китае проходит официальный визит Владимира Путина. Президент России прибыл в КНР 19 мая, а основная часть переговоров с Си Цзиньпином запланирована на 20 мая. По данным Кремля, поездка проходит по приглашению председателя КНР и приурочена к 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

На переговорах Москва и Пекин обсуждают двусторонние отношения, дальнейшее развитие стратегического партнёрства, а также международную повестку. По итогам встречи стороны планировали подписать совместное заявление и ряд документов, включая декларацию о многополярном мире.