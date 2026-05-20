Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем становится всё важнее из-за больших изменений в мире и риска вернуть старую, жёсткую систему правил — так называемый «закон джунглей». Об этом сказал председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Он заявил, что в текущей ситуации, когда мир переживает перемены и есть опасность возвращения к сильной борьбе за власть, этот договор показывает свою актуальность, научную ценность и важность для обеих стран.

«Текущая международная обстановка претерпевает большие изменения, мир сталкивается с опасностью скатывания обратно к закону джунглей. На этом фоне передовой характер, научность и реалистичная ценность Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и РФ проявляются ещё более отчётливо», — сказал Си Цзиньпин.

Сегодня Россия и Китай официально продлили свой договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве во время визита президента Владимира Путина в Пекин. Это решение закрепляет долгосрочные правила сотрудничества и поддерживает стратегическое партнёрство, основанное на равенстве, уважении и доверии. Продление договора создает хорошую правовую и политическую основу для развития экономики, культуры и гуманитарных связей между странами.