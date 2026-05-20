Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 мая, 07:46

Си Цзиньпин предупредил об угрозе возврата мира к «закону джунглей»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем становится всё важнее из-за больших изменений в мире и риска вернуть старую, жёсткую систему правил — так называемый «закон джунглей». Об этом сказал председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Он заявил, что в текущей ситуации, когда мир переживает перемены и есть опасность возвращения к сильной борьбе за власть, этот договор показывает свою актуальность, научную ценность и важность для обеих стран.

«Текущая международная обстановка претерпевает большие изменения, мир сталкивается с опасностью скатывания обратно к закону джунглей. На этом фоне передовой характер, научность и реалистичная ценность Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и РФ проявляются ещё более отчётливо», — сказал Си Цзиньпин.

Китай продлил безвизовый режим с Россией до конца 2027 года
Китай продлил безвизовый режим с Россией до конца 2027 года

Сегодня Россия и Китай официально продлили свой договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве во время визита президента Владимира Путина в Пекин. Это решение закрепляет долгосрочные правила сотрудничества и поддерживает стратегическое партнёрство, основанное на равенстве, уважении и доверии. Продление договора создает хорошую правовую и политическую основу для развития экономики, культуры и гуманитарных связей между странами.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Китай
  • Путин
  • Визит Путина в Китай
  • Си Цзиньпин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar