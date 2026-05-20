Китай продлил безвизовый режим с Россией до конца 2027 года

Министерство иностранных дел КНР сообщило, что Китай продлевает безвизовый режим с Россией. Согласно решению, безвизовый порядок поездок для граждан двух стран будет действовать до 31 декабря 2027 года. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

«Для дальнейшего упрощения гуманитарных обменов между Китаем и Россией КНР приняла решение продлить безвизовый режим для граждан РФ до 31 декабря 2027 года. Граждане РФ с обычными паспортами могут въезжать в КНР для деловых поездок, туризма, посещения родственников и друзей, обмена или транзита на срок до 30 дней без оформления визы», — отметил он.

Ранее Путин подтвердил продолжение безвизового режима между Россией и Китаем. Президент отметил, что такие отношения между Россией и КНР дают хорошие результаты — увеличиваются туристические и другие виды обменов между странами. Он добавил, что растут культурные, научные и молодёжные обмены, а также количество путешественников: в Китае в 2025 году побывало более 2 миллионов россиян, а в России — свыше 1 миллиона китайцев. По его словам, росту встречных туристических потоков способствует взаимный безвиз.