Путин: Россия и Китай не дружат против кого-то

Россия и Китай строят свои отношения не в качестве союза против третьих стран. Это подчеркнул президент РФ Владимир Путин во время визита в КНР.

«Сегодня мы вместе с Китаем не дружим против кого-то — мы ни с кем не боремся, мы боремся только за наши интересы, за наше развитие», — указал российский лидер в ходе встречи с молодым гражданином Китая, инженером Пэн Паем.

Во время беседы с Пэн Паем Путин с улыбкой отметил, что встреча совпала с памятной датой: 72 года назад Мао Цзэдун провозгласил борьбу с американским империализмом, но сразу же подчеркнул, что союз РФ и КНР не направлен против кого-либо.

Напомним, что Владимир Путин прибыл в Китай с двухдневным визитом. Там Россия и КНР подписали совместную декларацию против гегемонии и попыток отдельных государств единолично управлять мировыми делами. Лидеры двух стран отметили, что сейчас мироустройство проходит фундаментальную трансформацию и движется к долгосрочной полицентричности.