«‎Фантастическое настроение»: Путин встретился с китайским мальчиком, чью жизнь изменил 26 лет назад

Во время визита президента России Владимира Путина в Китай состоялась та самая трогательная встреча — инженер Пэн Пай второй раз в жизни увидел российского лидера. Впервые они познакомились ещё во время первого визита Путина в КНР в 2000 году, когда Пэн Пай был ребёнком. Об их разговоре рассказал журналист кремлёвского пула Александр Юнашев.

Путин встретился с инженером Пэн Пайем спустя 26 лет. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«У меня более фантастическое настроение, чем в каком-либо фильме», — поделился эмоциями китайский инженер.

Путин и инженер Пэн Пай обменялись сервизами в качестве подарков. Фото © Telegram / Юнашев LIVE

Путин пообщался с инженером, обменялся с ним сервизами в качестве подарков. Кроме того, российский лидер оставил автограф на той самой памятной фотографии с их первой встречи, сделанной 26 лет назад.

Напомним, впервые Путин и маленький Пэн Пай встретились в пекинском парке Бэйхай. Мальчик помахал российскому президенту, а тот снял его с каменных перил, поцеловал в лоб и сфотографировался с ним. Сейчас инженеру 36 лет. Он говорил, что фото с Путиным тогда изменило его жизнь. После той встречи он заинтересовался Россией, выучил русский язык, окончил Московский автодорожный институт и даже взял себе русское имя — Паша.