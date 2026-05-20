20 мая, 08:35

Путин пошутил о символизме его визита в Китай в 72-летие слов Мао Цзэдуна о США

Президент РФ Владимир Путин обратил внимание, что его встреча с китайским лидером Си Цзиньпином проходит в знаменательный день, именно 72 года назад легендарный китайский политик Мао Цзэдун заявил, что надо бороться с американским империализмом. Об этом российский лидер напомнил во время общения с инженером КНР Пэн Паем.

«Но мы с Китаем не дружим против кого-то», — тут же остро подметил Путин. Его цитату приводит журналист кремлёвского пула Александр Юнашев в своём телеграм-канале.

Пэн Пай второй раз встречается с Путиным. Знакомство состоялось ещё во время первого визита президента России в Китай в 2000 году, после чего жизнь мальчика изменилась. Пай стал инженером и до сих пор помнит общение с российским лидером. Путин оставил автограф на той самой памятной фотографии с их первой встречи.

Татьяна Миссуми
