240 млрд долларов: Путин раскрыл детали товарооборота Москвы и Пекина
Путин назвал Россию и Китай важными друг для друга торговыми партнёрами
Россия и Китай давно стали надёжными торговыми партнёрами, сейчас товарооборот между странами продолжает увеличиваться. Так, за прошлый год он достиг 240 миллиардов долларов. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в заявлении для прессы по итогам переговоров в Пекине.
«Россия и Китай являются друг для друга важными торговыми партнёрами. В 2025 году товарооборот достиг почти 240 млрд долларов, расширилась его структура, в том числе за счёт товаров с высокой добавленной стоимостью. Росту встречной торговли заметно содействовали и современные предприятия», — уточнил глава государства.
Напомним, 19 мая в Пекин на переговоры прибыл российский лидер Владимир Путин. Беседа с китайским председателем Си Цзиньпином продлились более трёх часов. Лидеры двух стран уже продлили безвизовый режим и Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, также была достигнута договорённость «по кое-чему очень важному». В чемодане подписанных документов и Декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.
