240 млрд долларов: Путин раскрыл детали товарооборота Москвы и Пекина

Россия и Китай давно стали надёжными торговыми партнёрами, сейчас товарооборот между странами продолжает увеличиваться. Так, за прошлый год он достиг 240 миллиардов долларов. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в заявлении для прессы по итогам переговоров в Пекине.

«Россия и Китай являются друг для друга важными торговыми партнёрами. В 2025 году товарооборот достиг почти 240 млрд долларов, расширилась его структура, в том числе за счёт товаров с высокой добавленной стоимостью. Росту встречной торговли заметно содействовали и современные предприятия», — уточнил глава государства.