Токаев предложил помощь Казахстана по иранской ядерной программе

Республика Казахстан выразила готовность в добровольном порядке поспособствовать урегулированию вопросов, касающихся ядерной программы Ирана. Эту информацию распространила пресс-служба казахстанского лидера после переговоров Касым-Жомарта Токаева с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой.

«Глава государства выразил готовность Казахстана в порядке доброй воли содействовать решению иранской ядерной проблематики в случае достижения соответствующих международных договоренностей и перевода данного вопроса в практическую плоскость», — сказано в тексте.

А ранее министр энергетики США Крис Райт заявил, что Штаты признают возможность того, что иранская ядерная программа не будет решена дипломатическим путём. По его словам, хотя военные цели США в Иране достигнуты, вопрос о прекращении ядерной программы остаётся нерешённым.