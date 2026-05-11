День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 мая, 14:03

Токаев предложил помощь Казахстана по иранской ядерной программе

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Республика Казахстан выразила готовность в добровольном порядке поспособствовать урегулированию вопросов, касающихся ядерной программы Ирана. Эту информацию распространила пресс-служба казахстанского лидера после переговоров Касым-Жомарта Токаева с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой.

«Глава государства выразил готовность Казахстана в порядке доброй воли содействовать решению иранской ядерной проблематики в случае достижения соответствующих международных договоренностей и перевода данного вопроса в практическую плоскость», — сказано в тексте.

Ядерный арсенал мира в 2026-м: сколько боеголовок у России, США и скрытых атомных игроков
Ядерный арсенал мира в 2026-м: сколько боеголовок у России, США и скрытых атомных игроков

А ранее министр энергетики США Крис Райт заявил, что Штаты признают возможность того, что иранская ядерная программа не будет решена дипломатическим путём. По его словам, хотя военные цели США в Иране достигнуты, вопрос о прекращении ядерной программы остаётся нерешённым.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Казахстан
  • Касым Жомарт Токаев
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar