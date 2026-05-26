На границе России и Казахстана образовалась многокилометровая пробка
Очередь на границе Казахстана и России.
На границе России и Казахстана образовался крупный затор из-за потока людей, которые возвращаются домой к празднику Курбан айт. На фоне сильной жары и длительного ожидания многие автомобилисты оставляют машины и переходят погранпункт пешком.
Коллапс возник на международном пункте пропуска «Жайсан» — «Сагарчин» в Актюбинской области. С российской стороны скопились сотни автомобилей, а люди оказались в многокилометровой очереди.
Власти Актюбинской области объяснили ситуацию возвращением трудовых мигрантов из среднеазиатских республик накануне праздника. По данным «Актюбинского вестника», заторы на этом участке возникают регулярно.
Ранее власти Воронежской области ввели новый порядок пересечения границы с Луганской Народной Республикой: гражданские лица смогут проехать только через контрольно-пропускной пункт «Бугаевка». Въезд и выезд вне официального КПП закрыли, а попытки попасть с сопредельной территории через земли Кантемировского или Россошанского районов власти намерены пресекать.
