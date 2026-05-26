На границе России и Казахстана образовалась многокилометровая пробка

На границе России и Казахстана образовался крупный затор из-за потока людей, которые возвращаются домой к празднику Курбан айт. На фоне сильной жары и длительного ожидания многие автомобилисты оставляют машины и переходят погранпункт пешком.

Коллапс возник на международном пункте пропуска «Жайсан» — «Сагарчин» в Актюбинской области. С российской стороны скопились сотни автомобилей, а люди оказались в многокилометровой очереди.

Власти Актюбинской области объяснили ситуацию возвращением трудовых мигрантов из среднеазиатских республик накануне праздника. По данным «Актюбинского вестника», заторы на этом участке возникают регулярно.