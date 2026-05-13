Словакия «по соображениям безопасности» закрыла все КПП на границе с Украиной
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergiy Palamarchuk
Словакия закрыла все пограничные переходы на границе с Украиной. Об этом сообщило финансовое управление республики.
«По соображениям безопасности сегодня с 15:00 до уведомления закрыты все пограничные переходы на границе с Украиной», — говорится в сообщении ведомства.
Точные причины не уточняются. В начале года отношения между Братиславой и Киевом обострились после прекращения перекачки нефти по трубопроводу «Дружба». Украинская сторона тогда объясняла ситуацию повреждением инфраструктуры из-за атак.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо и Владимир Зеленский договорились о взаимных визитах в столицы двух стран. При этом ни премьер Словакии, ни президент республики Петер Пеллегрини с момента вступления в должности не посещали Киев.
