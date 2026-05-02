Фицо согласился поехать в Киев по приглашению Зеленского

Отношения между Фицо и Зеленским в последнее время складывались не очень хорошо. Ранее словацкий премьер объяснял это тем, что глава киевского режима вредит Словакии за то, что она выступает против продолжения боевых действий на Украине. Однако недавно Фицо заявил, что он, как и Зеленский, заинтересован в дружеских отношениях между Киевом и Братиславой. В феврале Зеленский уже звал Фицо, но тот тогда ответил отказом. В апреле вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар заявлял о риске покушения на премьера в случае поездки в Киев.