Фицо согласился поехать в Киев по приглашению Зеленского
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо договорился с Владимиром Зеленским о взаимных визитах в столицы двух стран и короткой встрече в Ереване, подтвердив поддержку евроинтеграции Украины.
«Мы договорились, что проведём короткую встречу в понедельник в Ереване на саммите Европейского политического сообщества и будем продолжать формат совместных заседаний правительств, а также взаимно посетим столицы наших стран», — написал словацкий премьер в соцсетях.
Ни Фицо, ни президент Словакии Петер Пеллегрини с момента вступления в должности Киев не посещали.
Отношения между Фицо и Зеленским в последнее время складывались не очень хорошо. Ранее словацкий премьер объяснял это тем, что глава киевского режима вредит Словакии за то, что она выступает против продолжения боевых действий на Украине. Однако недавно Фицо заявил, что он, как и Зеленский, заинтересован в дружеских отношениях между Киевом и Братиславой. В феврале Зеленский уже звал Фицо, но тот тогда ответил отказом. В апреле вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар заявлял о риске покушения на премьера в случае поездки в Киев.
