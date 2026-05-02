2 мая, 12:57

Фицо сообщил о разных позициях с Зеленским «по некоторым темам»

Роберт Фицо. Обложка © Life.ru

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна заинтересована в дружеских отношениях с Украиной, хотя между странами есть разногласия по нескольким политическим темам. Об этом политик написал в соцсети после телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

«Несмотря на то, что у нас по некоторым темам различные взгляды, мы оба заинтересованы в хороших и дружеских отношениях между Словакией и Украиной», — говорится в тексте Фицо. Глава правительства подчеркнул, что Братислава поддерживает амбиции Киева о вступлении в ЕС, так как хочет, чтобы Незалежная была «стабильной и демократической страной».

По словам словацкого премьера, он отдельно подчеркнул в беседе с Зеленским, что любое соглашение об урегулировании конфликта должно быть принято Украиной. Стороны условились, что 4 мая проведут встречу на полях предстоящего в Ереване саммита Европейского политического сообщества (ЕПС).

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо намерен во время визита в Москву на празднование Дня Победы поблагодарить советских воинов от лица всех граждан республики. Соответствующее заявление он сделал на мероприятии по случаю Дня труда.

BannerImage
Татьяна Миссуми
