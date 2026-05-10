Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал помнить, что свобода и мир пришли в страну с востока. Об этом он заявил на государственных торжествах по случаю 81-й годовщины Победы в городе Липтовски-Микулаш на севере республики.

«Свобода и мир пришли в Словакию с востока. Не будем об этом забывать», — сказал Фицо.

Премьер выступил на следующий день после возвращения из Москвы. Там 9 мая он поблагодарил Красную Армию за освобождение Словакии от фашизма. Фицо также выразил тревогу из-за нынешней международной ситуации. По его словам, прежний мировой порядок, сложившийся после Второй мировой войны, разрушен.

Премьер заявил, что сейчас международное право не работает, крупные игроки действуют по своему усмотрению, Евросоюз ослаблен, ООН потеряла влияние, а НАТО, по его оценке, постепенно разваливается.

Напомним, 9 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо находился в Москве на праздновании Дня Победы. В российской столице он провёл переговоры с президентом Владимиром Путиным. Политика встретили с оркестром и почётным караулом. Словацкий премьер также заявлял, что рассчитывает восстановить нормальные отношения между Братиславой и Москвой, несмотря на новые политические трудности.