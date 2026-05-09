Мерц пригрозил разговором Фицо за поездку в Москву

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что премьера Словакии Роберта Фицо ждёт беседа о его визите в Москву на празднование Дня Победы. Такое заявление он сделал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в Стокгольме.

«Мы поговорим с ним об этом сегодняшнем дне в Москве. Сегодня здесь, в Стокгольме, мы отмечаем День Европы, а это совсем другое дело», — высказался немецкий канцлер.

Напомним, Фицо прибыл в российскую столицу на торжества по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В субботу президент России Владимир Путин провёл с ним отдельные переговоры в Кремле. Стороны обсудили взаимодействие в различных сферах, а также перспективы возобновления работы двусторонней межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, заседания которой не проводятся с 2021 года.