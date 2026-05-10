После возвращения из рабочей поездки в Россию премьер Словакии Роберт Фицо инициирует внеплановое заседание с представителями Transpetrol — компании, отвечающей за эксплуатацию национального сегмента магистрали «Дружба». О необходимости такого экстренного сбора политик лично уведомил представителей СМИ.

Фицо сообщил журналистам, что сегодняшнее оперативное совещание с Transpetrol состоится при его непосредственном участии. Он пояснил, что владеет серьёзными сведениями о дальнейших энергетических контактах с Российской Федерацией, полученными в Москве, и эти известия требуют безотлагательного обсуждения.

Из-за возникшей безотлагательной ситуации словацкий премьер отказался от запланированного на воскресенье визита на государственные мероприятия в городе Липавски-Микулаш, расположенном на севере Словакии, где отмечалась 81-я годовщина завершения Второй мировой войны.