Фицо созывает срочное совещание с Transpetrol после визита в РФ
Роберт Фицо. Обложка © Life.ru
После возвращения из рабочей поездки в Россию премьер Словакии Роберт Фицо инициирует внеплановое заседание с представителями Transpetrol — компании, отвечающей за эксплуатацию национального сегмента магистрали «Дружба». О необходимости такого экстренного сбора политик лично уведомил представителей СМИ.
Фицо сообщил журналистам, что сегодняшнее оперативное совещание с Transpetrol состоится при его непосредственном участии. Он пояснил, что владеет серьёзными сведениями о дальнейших энергетических контактах с Российской Федерацией, полученными в Москве, и эти известия требуют безотлагательного обсуждения.
Из-за возникшей безотлагательной ситуации словацкий премьер отказался от запланированного на воскресенье визита на государственные мероприятия в городе Липавски-Микулаш, расположенном на севере Словакии, где отмечалась 81-я годовщина завершения Второй мировой войны.
Напомним, глава правительства Словакии 9 мая находился в Москве на праздновании Дня Победы и провёл переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Его встретили с оркестром и почётным караулом. Политик также заявлял, что рассчитывает восстановить нормальные отношения между Братиславой и Москвой, несмотря на новые политические трудности.
