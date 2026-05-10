Грозит кошельком: В ЕС придумали, как наказать Словакию за визит Фицо в Россию

В Евросоюзе нарастает недовольство поездкой премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву на День Победы. Европейские структуры рассматривают возможные меры давления на Братиславу, включая финансовые инструменты. Об этом сообщило издание Euractiv.

В Брюсселе негативно восприняли визит словацкого премьера в российскую столицу на 9 Мая. На этом фоне обсуждаются возможные шаги в отношении Словакии. Сообщается, что европейские чиновники предупредили о недоимке в словацком агентстве сельскохозяйственных платежей. Такая ситуация может повлиять на финансирование фермеров в стране. Фактически под угрозой оказываются выплаты аграрному сектору, которые поступают из бюджета Евросоюза.

Отдельно отмечается, что ранее депутаты Европарламента поднимали вопрос о создании механизма заморозки финансирования для стран ЕС. Речь шла о случаях, когда нарушения принципов верховенства права могут повлиять на управление общим бюджетом союза.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц прокомментировал визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву на мероприятия, посвящённые Дню Победы. По словам немецкого канцлера, тема поездки словацкого премьера в российскую столицу будет обсуждаться отдельно.