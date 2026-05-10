Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

10 мая, 18:10

В Финляндии осадили Мерца из-за слов о визите Фицо в Москву

Обложка © ТАСС / Michael Kappeler / dpa, LUKAS KABON / АР

Финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема Финский выступил с критикой в адрес канцлера Германии Фридриха Мерца. Он заявил, что Мерцу не стоит осуждать премьер-министра Словакии Роберта Фицо за поездку в российскую столицу, поскольку сам канцлер находится в уязвимом положении для подобных заявлений.

«Мерц не в лучшем положении, чтобы критиковать Фицо за его визит в Москву. Есть те, кто лучше с точки зрения интересов защищает Европу, и Мерц не один из них. Сегодня быть европейцем значит договариваться о дипломатическом решении с Москвой по Украине, — написал политик в соцсети X.

До этого Мерц заявил, что Фицо ждёт беседа о его визите в Москву на празднование Дня Победы.

«Будут звонить и спрашивать»: Фицо высказался о реакции ЕС на встречу с Путиным

Напомним, глава правительства Словакии 9 мая находился в Москве на праздновании Дня Победы и провёл переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Его встретили с оркестром и почётным караулом. Политик также заявлял, что рассчитывает восстановить нормальные отношения между Братиславой и Москвой, несмотря на новые политические трудности.

Полина Никифорова
