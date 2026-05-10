В Финляндии осадили Мерца из-за слов о визите Фицо в Москву
ТАСС / Michael Kappeler / dpa, LUKAS KABON / АР
Финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема Финский выступил с критикой в адрес канцлера Германии Фридриха Мерца. Он заявил, что Мерцу не стоит осуждать премьер-министра Словакии Роберта Фицо за поездку в российскую столицу, поскольку сам канцлер находится в уязвимом положении для подобных заявлений.
«Мерц не в лучшем положении, чтобы критиковать Фицо за его визит в Москву. Есть те, кто лучше с точки зрения интересов защищает Европу, и Мерц — не один из них. Сегодня быть европейцем значит договариваться о дипломатическом решении с Москвой по Украине, — написал политик в соцсети X.
Напомним, глава правительства Словакии 9 мая находился в Москве на праздновании Дня Победы и провёл переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Его встретили с оркестром и почётным караулом. Политик также заявлял, что рассчитывает восстановить нормальные отношения между Братиславой и Москвой, несмотря на новые политические трудности.
