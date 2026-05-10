День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 мая, 09:15

«Будут звонить и спрашивать»: Фицо высказался о реакции ЕС на встречу с Путиным

Фицо ожидает звонков от политиков ЕС с расспросами о встрече с Путиным

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава словацкого правительства Роберт Фицо считает, что европейские политики скоро будут буквально осаждать его звонками, чтобы узнать, о чем он говорил с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Он объяснил, что его встречи с Владимиром Зеленским и российским лидером дают им «ценную информацию».

«(Европейские политики) через минуту уже будут звонить: «Что сказал Путин? Что сказал Путин?». Я на это скажу: «Ну так езжайте туда, поговорите с ним, мы маленькая страна, Словакия — маленькая страна, которая защищает свои национальные интересы», — сказал Фицо на пресс-конференции.

Напомним, Фицо прибыл в российскую столицу на торжества по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В субботу Путин провёл с ним отдельные переговоры в Кремле. Стороны обсудили взаимодействие в различных сферах, а также перспективы возобновления работы двусторонней межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, заседания которой не проводятся с 2021 года.

«Отвергаю новый железный занавес»: Фицо передал сигнал ЕС после встречи с Путиным
«Отвергаю новый железный занавес»: Фицо передал сигнал ЕС после встречи с Путиным

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что намерен обсудить с премьер-министром Словакии Робертом Фицо его визит в Москву, приуроченный к празднованию Дня Победы. По словам немецкого канцлера, тема поездки словацкого премьера в российскую столицу будет поднята в отдельном разговоре.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Роберт Фицо
  • Словакия
  • Путин
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar