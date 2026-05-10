«Будут звонить и спрашивать»: Фицо высказался о реакции ЕС на встречу с Путиным

Глава словацкого правительства Роберт Фицо считает, что европейские политики скоро будут буквально осаждать его звонками, чтобы узнать, о чем он говорил с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Он объяснил, что его встречи с Владимиром Зеленским и российским лидером дают им «ценную информацию».

«(Европейские политики) через минуту уже будут звонить: «Что сказал Путин? Что сказал Путин?». Я на это скажу: «Ну так езжайте туда, поговорите с ним, мы маленькая страна, Словакия — маленькая страна, которая защищает свои национальные интересы», — сказал Фицо на пресс-конференции.

Напомним, Фицо прибыл в российскую столицу на торжества по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В субботу Путин провёл с ним отдельные переговоры в Кремле. Стороны обсудили взаимодействие в различных сферах, а также перспективы возобновления работы двусторонней межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, заседания которой не проводятся с 2021 года.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что намерен обсудить с премьер-министром Словакии Робертом Фицо его визит в Москву, приуроченный к празднованию Дня Победы. По словам немецкого канцлера, тема поездки словацкого премьера в российскую столицу будет поднята в отдельном разговоре.