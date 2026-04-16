16 апреля, 15:22

Особый въездной режим вводят на границе Воронежской области и ЛНР

Обложка © РИА Новости / Кристина Кормилицына

Обложка © РИА Новости / Кристина Кормилицына

Власти Воронежской области вводят новые правила пересечения границы с Луганской Народной Республикой. Теперь проехать можно будет только через один контрольно-пропускной пункт — «Бугаевка». Соответствующий указ, подписанный губернатором Александром Гусевым, был опубликован 16 апреля. Вне этого КПП въезд и выезд для гражданских лиц будет закрыт.

Попытки заехать с сопредельной территории сквозь земли Кантемировского или Россошанского районов, минуя официальный КПП, власти намерены пресекать. Обеспечение безопасности граждан региона и купирование возможных рисков названы чиновниками главными причинами для введения столь строгого регламента.

Утверждённое вместе с постановлением отдельное положение возьмёт на себя регулирование этого порядка. И прежде на подступах к границе области действовали некоторые сдерживающие механизмы, но теперь контроль ужесточают кардинально.

Зеленский: Россия планирует создать буферную зону у границы

Ранее сообщалось, что по словам директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, обстановка на границе Союзного государства остаётся крайне напряжённой из-за усиления милитаризации экономики в странах Балтии и Польше. Он сообщил, что эти государства недавно вышли из конвенции о запрещении противопехотных мин, а на их восточных рубежах возводятся новые фортификационные сооружения. Российский разведчик напомнил, что подобное развитие событий наблюдалось незадолго до Второй мировой войны, подчеркнув при этом, что в 1939 году нападение на Польшу произошло не с востока, а с запада.

Вероника Бакумченко
