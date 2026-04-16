Власти Воронежской области вводят новые правила пересечения границы с Луганской Народной Республикой. Теперь проехать можно будет только через один контрольно-пропускной пункт — «Бугаевка». Соответствующий указ, подписанный губернатором Александром Гусевым, был опубликован 16 апреля. Вне этого КПП въезд и выезд для гражданских лиц будет закрыт.

Попытки заехать с сопредельной территории сквозь земли Кантемировского или Россошанского районов, минуя официальный КПП, власти намерены пресекать. Обеспечение безопасности граждан региона и купирование возможных рисков названы чиновниками главными причинами для введения столь строгого регламента.

Утверждённое вместе с постановлением отдельное положение возьмёт на себя регулирование этого порядка. И прежде на подступах к границе области действовали некоторые сдерживающие механизмы, но теперь контроль ужесточают кардинально.

Ранее сообщалось, что по словам директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, обстановка на границе Союзного государства остаётся крайне напряжённой из-за усиления милитаризации экономики в странах Балтии и Польше. Он сообщил, что эти государства недавно вышли из конвенции о запрещении противопехотных мин, а на их восточных рубежах возводятся новые фортификационные сооружения. Российский разведчик напомнил, что подобное развитие событий наблюдалось незадолго до Второй мировой войны, подчеркнув при этом, что в 1939 году нападение на Польшу произошло не с востока, а с запада.